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Quintana Roo / Sucesos

Sorprenden a dos hombres con presuntas dosis de droga en Holbox

Las autoridades aseguraron decenas de dosis de presunta marihuana y cristal, además de dos teléfonos celulares.

Por José Marcial Reyes

28 de jun de 2026

1 min

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Los detenidos fueron trasladados ante la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo
Los detenidos fueron trasladados ante la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo / Especial

Una revisión de rutina terminó en la captura de Gilmer Ariel “N” y Wilberth Esteban “N”, a quienes les cayó la ley en plena calle mientras presuntamente intercambiaban bolsitas con droga. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tiburón Ballena y Porfirio Díaz, una zona transitada de la isla Holbox, donde ambos sujetos fueron sorprendidos en pleno negocio ilícito.

El reporte oficial señala que elementos del Grupo Centurión, junto con marinos, militares y guardias nacionales que patrullaban el área, se dieron cuenta de que la pareja de hombres actuaba de forma sospechosa y se pasaban de mano en mano los envoltorios plásticos llenos de hierba verde, con todas las características de la marihuana, al verse descubiertos, ya no tuvieron escapatoria.

La zona permaneció bajo resguardo de fuerzas de seguridad mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las diligencias

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Tras una revisión obligatoria en el lugar, las fuerzas del orden les aseguraron una bolsa de tela ecológica y una mochila en cuyo interior escondían un cargamento considerable: 93 bolsitas tipo ziploc con marihuana lista para su venta, otras 52 dosis con fragmentos de la droga conocida como “cristal” y dos teléfonos celulares que presuntamente usaban para coordinar sus entregas.

Luego de asegurar la mercancía y leerles sus derechos, los dos detenidos fueron trasladados fuera de la isla y llevados ante la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, donde las autoridades ministeriales definirán su situación jurídica por delitos contra la salud

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