Desmantelan red marítima de narcomenudeo entre Chiquilá y Holbox

Autoridades dieron a conocer que las seis personas detenidas el pasado fin de semana pertenecen a una red de narcotráfico dedicada al traslado marítimo de marihuana desde el puerto de Chiquilá hacia Holbox, en Lázaro Cárdenas, presuntamente recibían pagos de entre 3 mil y 5 mil pesos semanales por mover cargamentos hacia la isla.

Los capturados fueron identificados como Osmar Vladimir “N”, Yudielkys “N”, Ariel Alejandro “N”, Mario Rubén “N”, alias “Chaparro”, Juan José “N”, alias “JJ”, y Yeimi “N”. El fiscal Raciel López Salazar confirmó las aprehensiones en una conferencia de prensa, donde destacó las acciones contra el narcomenudeo en la zona norte del estado.

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De acuerdo con el informe oficial, las detenciones ocurrieron en dos operativos distintos. El primero se realizó en la calle Charal, entre Pedro Joaquín Coldwell y Cherna, en el centro de Holbox, donde agentes ministeriales sorprendieron a tres de los sospechosos manipulando paquetes de hierba seca, al parecer, marihuana.

Las investigaciones apuntan a que los seis detenidos formaban parte de la estructura logística de un grupo criminal generador de violencia en la región. Su función consistía en trasladar droga por vía marítima desde el continente hasta la isla para abastecer a distribuidores que operan en la zona hotelera y playas, burlando los filtros de vigilancia en el puerto.

Pobladores y prestadores de servicios evitan hablar de la inseguridad / Especial

Tras el aseguramiento del estupefaciente, los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras se define su situación jurídica y una posible vinculación a proceso.

Sin embargo, las capturas no han disipado la preocupación entre habitantes de Chiquilá y Lázaro Cárdenas, donde persiste el temor tras la privación ilegal de la libertad de un hombre y una mujer ocurrida el pasado fin de semana. Sobre ese caso, la FGE no ha informado avances ni ha revelado oficialmente la identidad de las víctimas.

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El hermetismo de las autoridades ha incrementado la incertidumbre entre pobladores y prestadores de servicios turísticos, quienes evitan hablar del tema por miedo a represalias de grupos delictivos vinculados con el control de rutas marítimas y el reclutamiento de lancheros y distribuidores.

La situación vuelve a exhibir la vulnerabilidad de los destinos turísticos del norte de Quintana Roo frente al avance de células criminales. Mientras la Fiscalía presume golpes contra redes de distribución de bajo nivel, continúan sin esclarecerse delitos de mayor impacto como desapariciones y el control territorial de rutas utilizadas para el tráfico de drogas.