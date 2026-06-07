Sujetos asaltan veterinaria en la SM 220 de Cancún; delito quedó captado en video

Un robo con violencia fue registrado en una veterinaria ubicada en la Supermanzana 220 de Cancún, donde una empleada fue amenazada por dos hombres que ingresaron al establecimiento y se apoderaron de diversos objetos y dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día y quedaron captados por cámaras de videovigilancia instaladas en el negocio. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron el video con la finalidad de alertar a la población sobre la forma en que operaron los responsables.

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De acuerdo con la grabación, uno de los sujetos ingresó inicialmente al local aparentando ser un cliente. El hombre permaneció algunos momentos en el interior mientras observaba el entorno y esperaba una oportunidad para actuar.

Posteriormente, se acercó a la trabajadora y presuntamente la amenazó para obligarla a dirigirse hacia la parte posterior del establecimiento. Instantes después, un segundo individuo ingresó al negocio y comenzó a tomar diversos artículos, aprovechando que la empleada se encontraba bajo intimidación.

Durante varios segundos, ambos hombres permanecieron dentro del inmueble mientras realizaban el robo. Tras apoderarse de los objetos de valor que encontraron a su alcance, abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, la trabajadora afectada recibió atención tras el incidente debido al impacto emocional generado por la situación. El establecimiento suspendió momentáneamente sus actividades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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Las imágenes difundidas muestran parte de la mecánica utilizada por los presuntos responsables, lo que podría contribuir a su identificación. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

El video continúa circulando en plataformas digitales y grupos vecinales, donde ciudadanos han solicitado que cualquier persona que pueda reconocer a los involucrados aporte información a las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento del caso.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad de los responsables y recuperar los bienes sustraídos durante el asalto.