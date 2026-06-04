Violento asalto a mototaxista del sindicato "Islacun" desata persecución y linchamiento de un delincuente en Cancún

Una tarde de terror y furia ciudadana se vivió este jueves en las inmediaciones de rancho viejo, luego de que un mototaxista del sindicato "Islacun" fuera víctima de un violento asalto en el estacionamiento de un conocido supermercado de la zona.

Los hechos derivaron en una intensa persecución por parte de sus compañeros del gremio, quienes lograron detener y golpear al presunto delincuente antes de entregarlo a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la unidad de color azul se encontraba laborando de manera normal en el estacionamiento de la tienda Chedraui, ubicada sobre el Periférico (Arco Norte) en su cruce con la Avenida Prolongación Tulum.

En ese punto, fue abordado por un sujeto que lo amagó de forma violenta. Durante el atraco, el delincuente agredió al chofer golpeándolo fuertemente en la cabeza con la cacha de un arma de fuego, provocándole una profunda herida sangrante.

Ante la gravedad de la lesión y la demora en el reporte, el hombre atacado tuvo que ser trasladado por sus propios medios al Hospital General de la ciudad a bordo de otro mototaxi. Cuando los cuerpos de emergencia y paramédicos arribaron al sitio del ataque, la víctima ya no se encontraba en el lugar para ser valorada.

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La agresión encendió las alarmas entre el gremio de transportistas. En cuestión de minutos, decenas de mototaxistas de las unidades azules de "Islacon" se congregaron en el lugar de los hechos. Testigos señalaron a los choferes que el agresor había emprendido la huida a pie, internándose con rumbo hacia la zona de Rancho Viejo.

Unidos en una turba, los mototaxistas implementaron un operativo de búsqueda comunitaria por las calles aledañas. Cuadras más adelante, sobre un camino de terracería, ubicaron al sospechoso, quien intentaba resguardarse al interior de un domicilio.

Los operadores ingresaron a la vivienda, sacaron al presunto delincuente a la vía pública y comenzaron a golpearlo repetidamente en repetidas ocasiones en un intento de linchamiento, cobrando venganza por la agresión a su compañero.

Momentos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se aproximaron a la zona tras el reporte del tumulto. Los agentes policiacos intervinieron para rescatar al sujeto de la golpiza y procedieron de manera oficial con su detención.

El sospechoso fue subido a una patrulla y trasladado a las instalaciones de la corporación para los trámites legales correspondientes y el deslinde de responsabilidades ante el Ministerio Público.