Atacan a balazos a un hombre en Tulum y lo trasladan de emergencia a un hospital en Playa del Carmen

Una persona resultó herida por impactos de arma de fuego en una colonia irregular de Tulum y tuvo que ser trasladada de emergencia a Playa del Carmen luego de que presuntamente no recibiera atención médica en el hospital IMSS-Bienestar de esta ciudad, situación que generó inconformidad entre familiares y personas que acompañaban al lesionado.

Los hechos ocurrieron, la noche de ayer, en un asentamiento ubicado sobre la calle Mercurio, entre Centauro y Orión Sur, donde vecinos reportaron varias detonaciones de arma de fuego al número de emergencias. De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas cuando fue atacado por sujetos aún no identificados.

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Tras el reporte, paramédicos de una empresa privada acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado. Debido a las heridas que presentaba, fue estabilizado y trasladado inicialmente al hospital IMSS-Bienestar de Tulum con la intención de que recibiera atención médica especializada de manera inmediata.

Sin embargo, de acuerdo con versiones de familiares y testigos, el paciente no habría sido recibido para su atención en dicho nosocomio. Ante esta situación, los paramédicos tuvieron que realizar un nuevo traslado hacia el Hospital General de Playa del Carmen, donde ingresó bajo código amarillo para continuar con su valoración y tratamiento médico. La situación provocó molestia entre personas cercanas al lesionado, quienes cuestionaron la respuesta brindada en una situación considerada de urgencia.

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En tanto, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal desplegaron un operativo en la zona donde ocurrió la agresión. Los uniformados acordonaron el área para evitar la alteración de posibles indicios y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para iniciar las primeras pesquisas. Peritos y ministeriales realizaron el levantamiento de evidencias con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y establecer las circunstancias en las que se registró el ataque.