Cuerpo localizado en la colonia Lombardo Toledano de Cancún sigue sin ser identificado

El cuerpo localizado la noche del lunes en la colonia Lombardo Toledano, continúa en calidad de desconocido, confirmaron fuentes en la Fiscalía General del Estado, autoridad que analiza fichas de búsqueda para verificar si alguna coincide con rasgos físicos y tipo de vestimenta. Asimismo, se confirmó que la persona estaba maniatada dentro de diversos costales.

El reporte de este hallazgo se generó a través del número de emergencias 911, alrededor de las 7:20 de la noche del lunes, cuando vecinos de la supermanzana 74, manzana 60, reportaron que al final de la calle Francisco Villa a un costado de la laguna, se encontraba el cuerpo de una persona sin vida.

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Lo antes dicho generó la activación del código rojo por lo que se movilizaron autoridades de los tres niveles de gobierno. Policías municipales confirmaron el reporte, asimismo se acordonó el área para preservar los indicios.

Posteriormente, personal de la Policía Ministerial de Investigación y peritos forenses de la Fiscalía General del Estado, arribaron al sitio para las diligencias correspondientes. Fue así que se logró obtener información sobre las características de la víctima, se reveló que era un hombre de entre 30 a 40 años, de complexión media, tez morena clara, de al menos 1.60 metros de estatura, cabello corto canoso, barba completa.

Asimismo, se reveló que vestía playera de manga larga de color verde, pantalón de mezclilla negro, cinturón negro y tenis negros con café; además, se indicó que la víctima tenía la cabeza envuelta con una tela de color azul, con costales, además el cuerpo lo taparon con lonas, mismas que fueron amarradas con varias agujetas de zapatos.

Como seña particular, se indicó que fueron observados dos tatuajes, el primero en forma de un animal con cuernos y el otro en el antebrazo izquierdo una imagen de serpiente.

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Los datos obtenidos durante el proceso, también revelaron que se encontró una gorra azul con la leyenda “Hugo Boss”, una pecha negra y una mochila con estampado infantil, todo esto forma parte de los indicios integrados a la carpeta de investigación.

El cuerpo de la víctima permanece en las instalaciones del Semefo, en espera de que sea identificado y reclamado por sus familiares. Finalmente, se confirmó que cerca del sitio de hallazgo se detectaron cámaras del C5 y C2, mismas que serán solicitadas como parte de las investigaciones.