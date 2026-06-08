Hallan cuerpo sin vida envuelto en una sábana junto a zona de manglar en Cancún

Vecinos del fraccionamiento Lombardo Toledano descubrieron la noche de este lunes un cuerpo sin vida envuelto en una sábana, en la orilla de una zona de manglar que se encuentra cerca de la carretera hacia Puerto Juárez.

El macabro hallazgo fue reportado alrededor de las 20:00 horas al final de la calle Francisco Villa, en la esquina con la calle conocida como la tercera entrada del fraccionamiento Lombardo Toledano, en la Supermanzana 74, la cual se ubica a un costado de un canal de agua de un área de manglar.

Los primeros reportes señalaron que uno de los vecinos que pasó caminando por este lugar notó un bulto a un costado de la calle y al acercarse se percató que se trataba del cuerpo de un hombre, por lo cual solicitó auxilio al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito y del Grupo de Búsqueda de Personas para verificar la situación, y posteriormente solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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De manera preliminar se indicó que el cuerpo presenta posibles huellas de violencia y después de ser ultimado en otro punto de la ciudad, fue trasladado en un vehículo hasta la parte final del fraccionamiento Lombardo Toledano.

La movilización de patrullas y elementos del Ejército y de la Marina llamó la atención de los vecinos. Los policías contactaron a varios de los habitantes para verificar si contaban con alguna información sobre el momento en que fue dejado el cadáver envuelto en una sábana y cubierto posiblemente con una lona blanca.

Los elementos del Grupo de Búsqueda de Personas intervinieron en las diligencias, para corroborar si se trataba de alguna de las personas reportadas como desaparecidas recientemente en esta zona de la ciudad.

Las primeras investigaciones señalaron que el ahora occiso fue posiblemente asfixiado y estaba maniatado. Al lugar acudieron elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las diligencias correspondientes.