¡Hallazgo de terror en Cancún! Localizan restos humanos dentro de una cisterna en la Región 227

Una jornada que parecía ordinaria para un grupo de albañiles se transformó en una auténtica escena de terror la tarde de este miércoles. El macabro descubrimiento de restos humanos al interior de un domicilio en aparente remodelación, ubicado en las inmediaciones de la Región 227, provocó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, conmocionando a los vecinos de la zona.

Los hechos se registraron sobre la transitada avenida Centenario. De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, un grupo de trabajadores de la construcción arribó al inmueble con el objetivo de continuar con las labores de rehabilitación y pintura de la vivienda. Sin embargo, al ingresar y comenzar a organizar sus herramientas, un olor fétido y penetrante llamó de inmediato su atención.

Al inspeccionar el origen del hedor, los obreros se toparon con una escena espeluznante: una mano humana cercenada se encontraba depositada en el interior.

El horror aumentó minutos después cuando, al revisar la cisterna de la propiedad para verificar el suministro de agua, localizaron restos de un cuerpo humano flotando en un avanzado estado de descomposición. Presos del pánico, los trabajadores abandonaron de inmediato el sitio y avisaron a las autoridades, a través de una llamada de emergencia al 911.

"Pensamos que era algún animal muerto en la zona, pero cuando vimos la cubeta y luego asomamos la mirada a la cisterna, supimos que era algo grave", señaló de forma anónima uno de los testigos.

En cuestión de minutos, elementos de la Policía Municipal Preventiva acudieron como primeros respondientes para confirmar el reporte. Tras constatar la veracidad del hallazgo, los uniformados procedieron a acordonar perimetralmente la vivienda con la famosa cinta amarilla para preservar la escena del crimen y evitar la alteración de posibles evidencias.

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Al despliegue operativo se sumaron efectivos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron los alrededores de la avenida Centenario, restringiendo el paso vehicular y peatonal ante la mirada de decenas de colonos sorprendidos por la presencia militar.

Más tarde, personal de Servicios Periciales y agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron su arribo para iniciar las diligencias correspondientes. Los peritos trabajaron durante varias horas en la extracción de los restos de la cisterna y en la recolección de indicios biológicos y materiales dentro del predio.

Las autoridades ministeriales no han emitido información oficial respecto a la identidad o el género de la víctima, debido al avanzado estado de degradación en el que se encontraba el cadáver.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley, la cual determinará con precisión las causas del fallecimiento y el tiempo estimado del deceso.

Vecinos de la Región 227 señalaron que el inmueble llevaba varias semanas deshabitado antes de que iniciaran las obras de remodelación, por lo que presumen que la vivienda pudo haber sido utilizada por integrantes de la delincuencia organizada para ocultar el cuerpo en días pasados.

La Fiscalía ya abrió la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio contra quien o quienes resulten responsables.