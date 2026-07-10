Vehículo se incendia y moviliza a cuerpos de emergencia de Playa del Carmen

Un vehículo particular estuvo a punto de ser consumido por el fuego en la zona centro de la ciudad, luego de que un aparente cortocircuito provocara un incendio en el área del motor. La rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó que las llamas destruyeran por completo la unidad.

El incidente ocurrió sobre la avenida 35, entre las calles 4 y 6 Norte, donde un automóvil Dodge Nitro de color azul comenzó a incendiarse mientras se encontraba en la vía pública. Testigos alertaron a los servicios de emergencia al observar humo y fuego que salían del cofre del vehículo.

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De acuerdo con los primeros reportes, el origen del siniestro habría sido un cortocircuito en el compartimento del motor, situación que permitió que las llamas se propagaran rápidamente en la parte delantera de la unidad.

Minutos después del reporte, personal de emergencia llegó al sitio y realizó las maniobras necesarias para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego alcanzara el resto del vehículo o representara un riesgo mayor para personas y automovilistas que transitaban por la zona.

Durante las labores fue necesario acordonar parcialmente el área para facilitar el trabajo de los equipos de auxilio y prevenir incidentes, mientras el tránsito vehicular registró afectaciones momentáneas.

Una vez sofocadas las llamas, se confirmó que el vehículo presentó daños materiales principalmente en el compartimento del motor y parte del sistema eléctrico, sin que el incendio consumiera totalmente la unidad.

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Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni fue necesaria la atención médica para conductores o transeúntes, por lo que el incidente concluyó únicamente con pérdidas materiales.

Tras finalizar las labores de enfriamiento e inspección para descartar riesgos adicionales, una grúa realizó el retiro del vehículo, el cual fue trasladado al corralón municipal, donde permanecerá mientras se llevan a cabo los procedimientos administrativos correspondientes y se determina de manera oficial la causa del incendio.

El hecho generó expectación entre vecinos y personas que transitaban por el sector, quienes observaron las maniobras realizadas para controlar el fuego. Después de varios minutos, la circulación fue restablecida con normalidad y la emergencia quedó concluida sin mayores consecuencias.