Volcadura de un auto en la vía Chetumal-Bacalar deja cuatro lesionadas

Cuatro mujeres lesionadas, entre estas dos menores, y cuantiosos daños materiales, fue el saldo de una aparatosa volcadura en el tramo Chetumal-Bacalar de la carretera federal 307.

Los hechos ocurrieron a eso de las dos de la mañana de este domingo a la altura de las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), cuando el guiador de un vehículo compacto tipo Tsuru, color blanco, perdió el control del volante, se salió de la carretera, y terminó volcado entre la maleza.

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Al lugar acudieron de inmediato los cuerpos de auxilio, gracias a un oportuno reporte ciudadano, y fueron los paramédicos del Grupo Rino quienes rescataron a las lesionadas, mismas que acabaron prensadas en el vehículo en cuestión, mientras que el conductor prácticamente resultó ileso.

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Una vez estabilizadas en el lugar de los hechos, las antes citadas fueron trasladadas al Hospital Comunitario de Bacalar para su atención especializada. De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se habrían suscitado a raíz del exceso de velocidad con el que circulaba el conductor del vehículo accidentado.

Asimismo, cabe señalar que el lugar del percance fue abanderado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se encargaron de agilizar el tráfico vehicular sobre la citada vía, sin que se reportaran mayores contratiempos.