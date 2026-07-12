Presunto agresor sexual escapa de la Fiscalía de la Mujer en Cancún

Intensa movilización se registró durante la mañana en las instalaciones de la fiscalía general de la mujer ubicada sobre la Avenida 38 entre avenida 115 en Cancún.

Los hechos ocurrieron luego de que se reportara que un individuo, quien era presentado ante las autoridades como presunto responsable del delito de abuso sexual logró evadir la vigilancia de los elementos de la policía de investigación y de la Policía Municipal aprovechando un descuido y logró darse a la fuga internándose entre la maleza de la zona de los alrededores.

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Ante la situación se implementó un operativo de búsqueda en el cuadrante y las áreas verdes aledañas al centro de justicia aunque desafortunadamente pese a los esfuerzos desplegados por las unidades de la secretaría de Seguridad Ciudadana y de la fiscalía general del estado no lograron la detención del delincuente.

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Hasta el momento las autoridades correspondientes no han emitido alguna versión oficial sobre los protocolos de seguridad fallidos que permitieron el escape del presentado ni se han proporcionado detalles sobre la identidad del sujeto.