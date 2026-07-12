Vecinos de Hopelchén denuncian baja tensión eléctrica

Vecinos de la colonia El Tamarindo de Hopelchén reportaron que, desde el amanecer de este domingo, en varios sectores no hay energía eléctrica, y donde sí hay, el voltaje es muy bajo, al grado de que no enciende ni un ventilador de pedestal. Exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atender el problema.

Roger Pereira, estilista conocido popularmente como “Mireya”, quien vive en la calle 17 entre 24 y 26, expresó que el domingo es un día de mucho trabajo, pero no pudo atender a sus clientes porque el voltaje de la luz es muy bajo y los focos no encienden al 100%.

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Mencionó que el voltaje descendió bruscamente desde las 7 de la mañana, obligándolo a apagar y desenchufar sus aparatos electrodomésticos para evitar daños cuando la energía se restablezca.

Señaló que hasta las 12 del día la energía seguía inestable y, pese a reportar a la CFE y etiquetar la denuncia en redes sociales (Facebook), la empresa solo respondió con un mensaje automático solicitando un DM.

“Es un día en que tengo más trabajo porque la gente aprovecha para cortarse el cabello o hacerse un tinte, y mientras tanto no puedo trabajar”, expresó la popular Mireya.

Por otro lado, los ciudadanos Dilán Méndez Carrillo y Ligia Lara informaron que en las calles 15 y 19 de la colonia San Isidro también el voltaje era muy inferior de lo normal, mientras que Leslie Guadalupe Martínez Medina mencionó que en la calle 18 de San Isidro no había energía eléctrica antes del mediodía.