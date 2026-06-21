Movilización policiaca en Ciudad del Carmen por intento de robo en escuela

Cuando se pensaba que la madrugada de este fin de semana transcurriría con tranquilidad, una intensa movilización de elementos de seguridad privada y corporaciones policiacas sorprendió a vecinos de la colonia San Agustín del Palmar, luego de que se reportara un presunto intento de robo en las instalaciones de la escuela Justo Sierra.

De acuerdo con la información recabada, personal de una empresa de seguridad privada detectó a través de sus cámaras de videovigilancia a un individuo que presuntamente intentaba ingresar de manera ilícita al plantel educativo. Tras el reporte, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó un operativo para tratar de localizar al sospechoso.

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La movilización se concentró principalmente sobre la calle 35-A entre 66 y 66-A, así como en vialidades aledañas. Motociclistas y unidades de seguridad privada recorrieron el sector, realizando inspecciones en patios, bardas y techos de viviendas cercanas, ante la posibilidad de que el presunto delincuente hubiera escapado por esa zona.

Minutos después, al operativo se sumaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y agentes de la Dirección de Seguridad Pública, quienes reforzaron la búsqueda mediante recorridos y vigilancia en distintos puntos de la colonia.

Sin embargo, pese al amplio despliegue y a las labores de rastreo que se prolongaron por cerca de una hora y media, las autoridades y el personal de seguridad no lograron ubicar al sospechoso, quien habría aprovechado la oscuridad de la noche para ocultarse y evadir a los cuerpos de seguridad.

Finalmente, al no obtener resultados positivos, las corporaciones participantes concluyeron el operativo y se retiraron del lugar. No se reportaron personas detenidas ni daños confirmados en las instalaciones educativas, aunque las aut