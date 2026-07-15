Rescatan productores de Dzitbalché la cosecha de pitahaya tras combatir plagas

Pequeños productores de pitahaya de la ciudad realizaron el primer corte de la temporada de la llamada “fruta del dragón”, luego de lograr controlar las plagas que afectaban sus plantaciones con recursos propios. Ahora buscan establecer nuevos canales de comercialización para obtener ganancias y recuperar parte de la inversión realizada en los últimos meses.

El productor José Gaspar Pech informó que su parcela se ubica detrás del campo 4 Piedras, cerca de las vías del Tren Maya, donde mantiene una plantación de pitahaya junto con otro productor. Explicó que ambos tuvieron que destinar recursos económicos para atender las afectaciones fitosanitarias y rescatar parte de la producción.

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Actualmente ya iniciaron con el primer corte de frutos, los cuales presentan buena calidad, tamaño y apariencia, por lo que comenzarán a promocionar su cosecha entre ciudadanos y comerciantes interesados en adquirir el producto, ya sea por pieza o por caja.

Las plagas afectaron aproximadamente el 40% de la producción; sin embargo, gracias a las acciones emprendidas pudieron evitar mayores pérdidas y conservar una parte importante de la cosecha.

Destacaron que, pese a las dificultades, las pitahayas obtenidas cuentan con características favorables para su venta, lo que genera expectativas positivas para su comercialización en mercados locales y regionales.

Actualmente, los productores buscan compradores para mejorar sus ingresos y recuperar parte de los recursos invertidos, ya que esta actividad representa una fuente de sustento para las familias dedicadas al cultivo.

Invitaron a la ciudadanía y comerciantes interesados a adquirir la fruta, la cual tiene un costo de 10 pesos por pieza de buen tamaño, además de ofrecerse ventas por caja para quienes requieran mayores cantidades.