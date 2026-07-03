Quintana Roo ocupa el sexto lugar nacional en violencia familiar

Quintana Roo se mantiene entre las seis entidades con mayor tasa de violencia familiar del país, al registrar 144.3 casos por cada 100 mil habitantes y 3 mil 88 denuncias durante los primeros cinco meses del año, cifra casi el doble del promedio nacional de 84.29, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las repercusiones de esta problemática se reflejan en la Casa de Asistencia Temporal (CAT) del DIF Benito Juárez, donde actualmente permanecen bajo resguardo alrededor de 120 menores, de los cuales cerca del 70 por ciento ingresó por situaciones vinculadas a agresiones en el entorno doméstico.

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Recientemente, la dependencia municipal reportó el resguardo de dos menores en condiciones de vulnerabilidad, sin actas de nacimiento y domicilio fijo, luego de atender un aviso derivado de un conflicto entre particulares.

El delegado de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, Carlos Arturo Álvarez Escalera, reiteró que los infantes albergados en la CAT reciben atención integral y acompañamiento; sin embargo, reconoció que la mayoría no llega por orfandad, sino por maltrato, abandono, conflictos en el hogar y otras situaciones críticas de vulnerabilidad.

Actualmente permanecen bajo resguardo de las instituciones alrededor de 120 personas / Liza Vera

Las autoridades han advertido que la violencia en el núcleo familiar mantiene una tendencia preocupante en Cancún, principalmente en hogares marcados por precariedad económica, hacinamiento y problemas de salud mental, factores que impactan directamente en niñas, niños y adolescentes.

El hecho de que siete de cada 10 menores resguardados en la Casa de Asistencia Temporal provengan de contextos violentos también evidencia la presión que enfrentan las instituciones de asistencia social, las cuales no solamente brindan protección física, sino que además atienden afectaciones emocionales, rezago educativo y complejos procesos legales para garantizar la restitución de derechos.

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Según informe del año pasado, 368 infantes y adolescentes fueron resguardados en el CAT de Benito Juárez y brindaron 7 mil 102 servicios integrales, entre atención médica, psicológica y jurídica.

Las autoridades dieron a conocer que los fraccionamientos Villas Otoch y Villas del Sol, en Cancún y Playa del Carmen, respectivamente, concentraban los casos a nivel estatal, la mayoría ocurrió en las noches y fines de semana.