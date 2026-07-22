Sin rastro de Miguel Aké: Reanudan búsqueda de abuelito perdido en Kantunilkín con drones, binomios caninos y cuatro brigadas

Sin descanso y con la angustia de los familiares a cuestas, corporaciones de los tres órdenes de gobierno y grupos de voluntarios reactivaron desde las primeras horas de este miércoles las labores de rastreo para dar con el paradero de la persona desaparecida en la región, a pesar del despliegue técnico y humano, hasta el momento las autoridades no reportan novedades ni indicios positivos.

Las labores de hoy se centran en un combate directo contra el terreno y el clima, desde temprano, las cuadrillas se reorganizaron en cuatro equipos multidisciplinarios, cada uno respaldado por binomios caninos especializados en búsqueda y rescate.

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El plan operativo de este día abarca la inspección exhaustiva a lo largo de las brechas y entradas del tendido eléctrico (el área de las torres) que conecta de pueblo a pueblo.

Asimismo, atendiendo las sospechas y peticiones directas de los familiares, un contingente fue enviado a peinar la zona de milpas en Camino Blanco. Más allá de la densidad del monte, los brigadistas enfrentan un enemigo crítico: las sofocantes temperaturas. Conforme avanza la jornada y el termómetro se dispara pasado el mediodía, las condiciones para adentrarse en la vegetación se vuelven extremadamente riesgosas tanto para los rescatistas como para los caninos.

Para sostener el ritmo y evitar golpes de calor o deshidratación entre los efectivos, en el puesto de comando se ha instalado un punto de avituallamiento continuo con agua, sueros orales y rehidratantes. Las corporaciones mantienen el compromiso en campo, pero la incertidumbre para la familia y la comunidad crece conforme pasan las horas sin obtener una pista certera

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El operativo de ayer martes representó una de las movilizaciones más robustas en la zona, donde 5 equipos multidisciplinarios —conformados por Bomberos y Protección Civil de Lázaro Cárdenas, SEMAR, Guardia Nacional, FGE, Comisión de Búsqueda, Policía Estatal, Protección Civil Estatal, Bomberos y PC Cancún (con binomios K9), SSC Municipal y pobladores voluntarios— barrieron la zona. Se realizó un peinado minucioso de200 metros a la redonda del poblado partiendo del último lugar donde la persona fue vista.

Se dividieron frentes para revisar ambos márgenes (derecho e izquierdo) de la vía que conecta las comunidades de La Esperanza a Valladolid Nuevo.

La búsqueda se apoyó con drones térmicos y de altura para detectar cualquier señal desde el aire en zonas de difícil acceso, pese al rastreo en rutas habituales y puntos señalados por la familia, la jornada concluyó con saldo sin novedades.