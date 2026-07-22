Síguenos

Última hora

México

FGR investiga al dueño de un club de fútbol por presunto lavado de dinero; esto se sabe

Quintana Roo / Sucesos

Sin rastro de Miguel Aké: Reanudan búsqueda de abuelito perdido en Kantunilkín con drones, binomios caninos y cuatro brigadas

Más de medio centenar de rescatistas, binomios caninos y drones mantienen la búsqueda del adulto mayor en Lázaro Cárdenas, pero hasta ahora no existen indicios sobre su paradero.

Luis Enrique Cauich

Por Luis Enrique Cauich

22 de jul de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Sin rastro de Miguel Aké: Reanudan búsqueda de abuelito perdido en Kantunilkín con drones, binomios caninos y cuatro brigadas
Sin rastro de Miguel Aké: Reanudan búsqueda de abuelito perdido en Kantunilkín con drones, binomios caninos y cuatro brigadas / Luis Enrique Cauich

Sin descanso y con la angustia de los familiares a cuestas, corporaciones de los tres órdenes de gobierno y grupos de voluntarios reactivaron desde las primeras horas de este miércoles las labores de rastreo para dar con el paradero de la persona desaparecida en la región, a pesar del despliegue técnico y humano, hasta el momento las autoridades no reportan novedades ni indicios positivos.

Las labores de hoy se centran en un combate directo contra el terreno y el clima, desde temprano, las cuadrillas se reorganizaron en cuatro equipos multidisciplinarios, cada uno respaldado por binomios caninos especializados en búsqueda y rescate.

Más de 50 personas participan en la búsqueda de un abuelito desaparecido en Kantunilkín

Noticia Destacada

Más de 50 personas participan en la búsqueda de un abuelito desaparecido en Kantunilkín

El plan operativo de este día abarca la inspección exhaustiva a lo largo de las brechas y entradas del tendido eléctrico (el área de las torres) que conecta de pueblo a pueblo.

Asimismo, atendiendo las sospechas y peticiones directas de los familiares, un contingente fue enviado a peinar la zona de milpas en Camino Blanco. Más allá de la densidad del monte, los brigadistas enfrentan un enemigo crítico: las sofocantes temperaturas. Conforme avanza la jornada y el termómetro se dispara pasado el mediodía, las condiciones para adentrarse en la vegetación se vuelven extremadamente riesgosas tanto para los rescatistas como para los caninos.

Para sostener el ritmo y evitar golpes de calor o deshidratación entre los efectivos, en el puesto de comando se ha instalado un punto de avituallamiento continuo con agua, sueros orales y rehidratantes. Las corporaciones mantienen el compromiso en campo, pero la incertidumbre para la familia y la comunidad crece conforme pasan las horas sin obtener una pista certera

Don Fermín sobrevivió alimentándose con atole preparado con Maseca, miel y agua

Noticia Destacada

Rescatan con vida a don Fermín tras permanecer 72 horas perdido en Felipe Carrillo Puerto

El operativo de ayer martes representó una de las movilizaciones más robustas en la zona, donde 5 equipos multidisciplinarios —conformados por Bomberos y Protección Civil de Lázaro Cárdenas, SEMAR, Guardia Nacional, FGE, Comisión de Búsqueda, Policía Estatal, Protección Civil Estatal, Bomberos y PC Cancún (con binomios K9), SSC Municipal y pobladores voluntarios— barrieron la zona. Se realizó un peinado minucioso de200 metros a la redonda del poblado partiendo del último lugar donde la persona fue vista.

Se dividieron frentes para revisar ambos márgenes (derecho e izquierdo) de la vía que conecta las comunidades de La Esperanza a Valladolid Nuevo.

La búsqueda se apoyó con drones térmicos y de altura para detectar cualquier señal desde el aire en zonas de difícil acceso, pese al rastreo en rutas habituales y puntos señalados por la familia, la jornada concluyó con saldo sin novedades.

Te puede interesar