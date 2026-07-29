Mototaxista resulta lesionado tras presunto choque con una van en la SM 247 de Cancún

Conductor de una unidad de mototaxi refiere haber sido embestido por un conductor de una van de transporte público de la ruta transporte terrestre Estatal ruta 81 número económico 183 la cual se dio la fuga luego del percance.

La unidad quedó encima del operador Al momento de volcar sobre la carpeta asfáltica de la avenida tules con Avenida 81 en las inmediaciones de la Supermanzana 247 fraccionamiento Villas Otoch primera etapa.

Ciudadanos que se encontraban por la zona auxiliaron al operador, quien al momento del arribo del elemento de Tránsito Municipal no quiso ser intervenido por alguna unidad médica y optó por retirarse y acudir a poner su denuncia a la base de la unidad involucrada.