Detienen a mototaxista tras huir de un accidente en el fraccionamiento Villas Otoch en Cancún

El conductor de un mototaxi color rosa fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de presuntamente provocar un accidente de tránsito, escapar del lugar y terminar volcando la unidad sobre una de las principales vialidades de la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Tules, en el cruce con avenida Mullil, a la altura del fraccionamiento Villas Otoch Tercera Etapa, donde el operador embistió a un joven que circulaba en motocicleta. Tras el impacto, el presunto responsable continuó su marcha con dirección a la avenida Lombardo Toledano.

Noticia Destacada Distracción al volante por buscar el celular termina en accidente vial en la Supermanzana 38 de Cancún

De acuerdo con testigos, durante la huida llegó al cruce de la avenida Tules con Lombardo Toledano, donde realizó una vuelta demasiado amplia y perdió el control del vehículo. Como consecuencia, el mototaxi volcó sobre la carpeta asfáltica y alcanzó a impactar un automóvil que transitaba por la zona, al que ocasionó daños materiales.

Personas que presenciaron el primer percance decidieron seguir al operador para evitar que escapara. Minutos después lograron alcanzarlo y retenerlo, debido a que presuntamente intentaba abandonar el sitio. Los testigos señalaron que presentaba aparente estado inconveniente cuando fue interceptado.

Al lugar acudieron paramédicos para brindar atención prehospitalaria al motociclista afectado. Tras la valoración médica, determinaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Noticia Destacada Camioneta provoca volcadura en Cancún y su conductor huye del lugar

Posteriormente arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes detuvieron al conductor del mototaxi y lo pusieron a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades y la integración de la carpeta de investigación.

Por su parte, agentes de la Dirección de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente, recabaron evidencias y entrevistaron a los involucrados y testigos para establecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades derivadas del primer choque, la volcadura y el impacto contra el segundo vehículo.