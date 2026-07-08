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Se vuelve invisible cuando llueve: Alertan por peligroso hoyanco en avenida de Champotón

Un enorme bache en la avenida Colosio de Champotón preocupa a conductores, quienes piden al Ayuntamiento reparar la zona antes de que ocurra un accidente.

Por Jorge May

8 de jul de 2026

1 min

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Un enorme bache genera preocupación en la avenida Colosio de Champotón.
Un enorme bache genera preocupación en la avenida Colosio de Champotón. / Jorge May

Un bache de tamaño considerable ubicado en medio de un carril de la avenida Colosio, a escasos metros de la glorieta a la Mujer Campechana, representa un peligro para la vialidad en Champotón.

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De acuerdo con los datos proporcionados, cuando llueve las láminas de agua cubren la imperfección, agravando aún más el problema.

Tras un recorrido por este lugar, algunos ciudadanos externaron su preocupación y solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Champotón para aplicar medidas correctivas.

“Hay un hueco muy feo. Aquí pasa la gente con prisas y puede haber un accidente. Cuando llueve se forman láminas de agua como de diez centímetros”, añadió.

A la par de este hoyanco, un tramo de esta arteria permanece con cuerpos de aguas provenientes de descargas pluviales, las cuales eternamente se han encargado de deteriorar el pavimento.

JGH

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