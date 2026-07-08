Báaxal Paal Renacimiento 2026: fechas, sedes, requisitos y cómo inscribir a niñas y niños en Yucatán

Con el objetivo de ofrecer espacios seguros de aprendizaje, recreación y convivencia durante las vacaciones de verano, el Gobierno de Yucatán presentó el campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años.

El programa se desarrollará del 20 de julio al 1 de agosto en sedes de Mérida y distintos municipios del interior del estado.

Durante las dos semanas del campamento, las y los participantes podrán integrarse a actividades organizadas en cuatro ejes principales: Niñas y niños activos, con deporte, recreación y activación física; Arte y cultura, mediante talleres de manualidades, pintura, dibujo, música y artes plásticas; deportes prioritarios y de iniciación; así como dinámicas enfocadas en fomentar la paz, la inclusión, la igualdad y la adopción de hábitos saludables.

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¿Dónde se realizará el campamento Báaxal Paal Renacimiento 2026?

En Mérida, el programa contará con sedes en el Complejo Deportivo Kukulcán, Complejo Olímpico Inalámbrica, Estadio Salvador Alvarado, Unidad Deportiva Benito Juárez, Unidad Deportiva Villa Palmira, Gimnasio Solidaridad, Unidad Deportiva del Sur Henry Martín, Gimnasio Polifuncional, Centro Deportivo Paralímpico y el Parque Lineal Metropolitano Los Paseos.

Además, el campamento llegará a los municipios de Tizimín, Valladolid, Ticul, Progreso, Panabá, Izamal, Tekax, Umán, Motul, Kanasín y Hunucmá, así como a instalaciones del IMSS, ISSSTE y diversos sindicatos.

Requisitos para inscribir a niñas y niños

Las autoridades informaron que para completar el proceso de inscripción será necesario presentar la siguiente documentación:

Para las niñas y niños:

Acta de nacimiento.

CURP.

Dos fotografías recientes tamaño infantil.

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Para madres, padres o tutores:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Dos fotografías tamaño infantil.

Cédula de inscripción debidamente llenada.

Con este programa, las autoridades buscan que miles de niñas y niños aprovechen el periodo vacacional participando en actividades deportivas, recreativas, culturales y de formación en valores, promoviendo al mismo tiempo la convivencia, la inclusión y el bienestar en diferentes regiones de Yucatán.