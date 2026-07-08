SRE transparentará solicitudes de extradición de Estados Unidos por instrucción de Sheinbaum

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que transparentará información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la Cancillería señaló que la decisión responde a solicitudes de acceso a la información sobre este tipo de peticiones realizadas por autoridades estadounidenses.

¿Qué información transparentará la SRE?

La dependencia indicó que hará pública la información disponible sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos ante México.

Sin embargo, aclaró que quedarán excluidas las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales, debido a que, por su naturaleza, tienen carácter reservado.

Con ello, la SRE busca atender peticiones ciudadanas de información sin vulnerar procesos judiciales en curso ni documentos protegidos por normas de reserva.

Noticia Destacada Agente del ICE mata a migrante mexicano durante operativo en Houston; FBI investiga el caso

¿Por qué es relevante el anuncio de la Cancillería?

El mensaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores ocurre en un contexto de seguimiento público a casos de extradición solicitados por Estados Unidos, especialmente aquellos relacionados con delitos de alto impacto, delincuencia organizada, tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Las solicitudes de detención provisional con fines de extradición forman parte del proceso mediante el cual un país pide asegurar a una persona mientras presenta o formaliza una petición para que sea entregada a sus autoridades judiciales.

Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la @SRE_mx transparentará dicha información, con excepción de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 8, 2026

SRE defiende compromiso con la transparencia

La Cancillería afirmó que su compromiso es con la transparencia y que actuará conforme a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El anuncio abre la puerta a que ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones puedan conocer más detalles generales sobre las peticiones de extradición formuladas por Estados Unidos, aunque sin acceso a documentos reservados por tratarse de asuntos judiciales.

La decisión también busca equilibrar el derecho a la información pública con la protección de expedientes sensibles dentro de la cooperación jurídica entre México y Estados Unidos.

IO