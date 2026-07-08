Refuerzan vigilancia en La Esperanza y San Antonio Tuk tras hechos delictivos

Luego de los recientes hechos de violencia registrados en la zona, autoridades de los tres órdenes de Gobierno desplegaron la noche del martes un operativo de vigilancia en las comunidades de La Esperanza y San Antonio Tuk, con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los habitantes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, el dispositivo comenzó poco antes de las 20:00 horas y contó con la participación de corporaciones policiacas y fuerzas castrenses, que realizaron recorridos preventivos por ambas localidades.

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La dependencia informó que estas acciones buscan disuadir la comisión de delitos, atender de manera oportuna cualquier situación de riesgo y fortalecer la percepción de seguridad entre la población.

El operativo se implementó semanas después de que, en mayo, una persona fuera privada de la libertad en la comunidad de La Esperanza y, posteriormente, en junio, fuera detenida en San Antonio Tuk una persona presuntamente relacionada con un grupo de la delincuencia organizada.

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Habitantes de ambas comunidades señalaron que desde principios de año habían notado la presencia de personas con actitud sospechosa, situación que generó preocupación entre los vecinos, quienes incluso evitaban salir por las noches o transitar la carretera que comunica José María Morelos con San Antonio Tuk y La Esperanza durante la madrugada.

Las autoridades indicaron que los recorridos de vigilancia continuarán de manera preventiva en la zona para inhibir conductas delictivas y mantener presencia policial en estas comunidades rurales.