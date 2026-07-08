FGR va contra redes de huachicol fiscal: detecta contrabando marítimo, ferroviario y terrestre

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene abierta una estrategia nacional para combatir el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, al considerar que este delito afecta directamente a la economía nacional y al patrimonio público.

A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, el huachicol fiscal opera con redes empresariales, financieras y logísticas que simulan importaciones legales para introducir hidrocarburos al país sin pagar impuestos.

De acuerdo con investigaciones recientes, este esquema ha involucrado empresas importadoras, agentes aduanales, operadores ferroviarios, transportistas y compañías utilizadas para dispersar recursos.

¿Cómo opera el huachicol fiscal en México?

La FGR explicó que las organizaciones criminales utilizan distintas rutas para mover combustible ilegal dentro del país. Una de ellas es la vía marítima, mediante documentación falsa para aparentar importaciones legales.

Después, el producto puede ser descargado en puertos, almacenado en instalaciones clandestinas y distribuido a estaciones de servicio o clientes industriales.

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Otra modalidad detectada es la ferroviaria. En este caso, los cargamentos eran declarados con volúmenes menores a los realmente transportados o registrados como productos con una carga fiscal distinta, lo que permitía ocultar millones de litros de hidrocarburos.

¿Qué aseguramientos reportó la FGR?

Entre los resultados, la Fiscalía destacó el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico, Tamaulipas, donde fueron localizados alrededor de 10 millones de litros de diésel, además de tractocamiones, autotanques, documentación aduanera e infraestructura de almacenamiento. La autoridad estimó un impacto económico de 372 millones de pesos contra la estructura criminal.

En Ensenada, Baja California, también fue asegurado combustible descargado del buque TORM AGNES, con 8 millones 892 mil litros de hidrocarburo en un predio de El Sauzal. En esa operación hubo tres detenidos y un impacto calculado en más de 154 millones de pesos.

La FGR también reportó aseguramientos ferroviarios en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, con 170 ferrotanques y 18 millones 900 mil litros de combustible. Investigaciones periodísticas recientes también han documentado el peso de Matamoros, Tamaulipas, dentro de estos esquemas de contrabando.

La #FGR fortalece el combate al contrabando de hidrocarburo, con el propósito de resarcir el daño que la delincuencia organizada provocó a la economía nacional y al patrimonio del Pueblo de México.



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FGR busca desmantelar estructuras financieras

La Fiscalía aseguró que su objetivo no se limita a decomisar combustible, sino a identificar a quienes financian estas operaciones, ubicar empresas fachada, seguir la ruta del dinero y llevar ante la justicia a los responsables.

La institución sostuvo que el combate al huachicol fiscal representa una nueva etapa contra la delincuencia organizada, enfocada en golpear sus estructuras empresariales, logísticas y financieras.

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