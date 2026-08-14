Médico permanece hospitalizado y bajo custodia tras accidente mortal en avenida Bonampak de Cancún

El médico que atropelló y provocó la muerte de una mujer en la avenida Bonampak, luego de la sufrir la aparatosa volcadura de su vehículo, se encuentra hospitalizado, pero en calidad de detenido para el deslinde de responsabilidades.

Familiares de la ahora occisa, de nombre Nadia, quien contaba con 35 años, originaria del estado de Guerrero, iniciaron los trámites para recibir el cuerpo y proceder con los servicios funerales, así como señalaron a los policías que al momento del accidente estaba llegando a la Plaza Península para entrar a un gimnasio.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el conductor responsable, de profesión médico oncólogo, se encuentra hospitalizado y su estado de salud se reporta estable, con lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, debido a que sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado.

Las investigaciones señalaron que el percance fue ocasionado por el exceso de velocidad, mientras los exámenes toxicológicos salieron negativos al consumo de alcohol o narcóticos.

La ahora occisa recibió el fuerte impacto, cuando estaba bajando de un servicio de transporte de aplicación y fue alcanzada por el vehículo que se encontraba fuera de control y que terminó volcado en el área de estacionamiento de la Plaza Península.

El momento del accidente fue captado por cámaras de video de algunos establecimientos y de vehículos que circulaban por el lugar, con lo que se estableció que la camioneta, marca Honda, tipo HRV, era conducida con exceso de velocidad por el médico, identificado por los agentes de Tránsito con el nombre Niusber “N”.

El vehículo circulaba en la avenida Bonampak y al llegar al cruce con la avenida Banco Chinchorro, en la Supermanzana 9, perdió el control hacia la izquierda, subió al área del camellón central, donde colisionó un poste y provocó lesiones a una mujer, de 40 años, quien se encontraba en este punto.

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Debido al fuerte impacto, el vehículo salió proyectado por los aires, dio una voltereta y se proyectó hacia el área del estacionamiento de la Plaza Península, donde arrolló a la mujer que bajaba de un automóvil que brinda el servicio de la plataforma UBER, el cual también resultó con algunos daños.

La situación jurídica del médico que se encuentra detenida, será resuelta en las próximas horas por la Fiscalía General del Estado (FGE)