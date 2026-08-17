Exceso de velocidad provoca volcadura de un auto en la Supermanzana 227 de Cancún

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes sobre la avenida Chetumal, en el cruce con la avenida Payo Obispo, frente al campo de Los Gemelos, en la Supermanzana 227 de Cancún, donde un automóvil terminó volcado tras impactarse contra un árbol del camellón.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el conductor de un Nissan Versa color blanco, con placas de circulación UUW-606-P, habría perdido el control de la unidad presuntamente debido al exceso de velocidad.

Según la versión de algunos vecinos, el automóvil circulaba por la zona cuando, al realizar un giro, el conductor perdió el control, se salió de su trayectoria y terminó impactándose contra un árbol ubicado en el camellón central.

Tras el fuerte impacto, el vehículo dio una vuelta y terminó volcado, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de un servicio médico privado acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios al conductor, quien, pese a lo aparatoso del accidente, no presentó lesiones y permaneció en el lugar.

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Como parte del protocolo de atención, fueron activados elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y agentes de la Dirección de Tránsito, quienes se encargaron de resguardar la zona y prevenir otro accidente mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El conductor quedó bajo resguardo de los elementos de Tránsito para ser puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que un perito se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para determinar de manera oficial las causas del accidente.

Hasta el momento, únicamente se reportaron daños materiales. Personal de una empresa de grúas acudió posteriormente para realizar las maniobras necesarias y retirar el Nissan Versa del lugar.

Será el resultado del peritaje el que permita establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y si el exceso de velocidad fue determinante para que el conductor perdiera el control de la unidad.