¡Quedó destrozada! Así terminó una camioneta tras impactarse contra camión de la Ruta 1 en Cancún

Una camioneta Changan de color negro terminó prácticamente destrozada después de estrellarse contra la parte trasera de un camión de transporte público de la Ruta 1, durante la madrugada de este lunes sobre la avenida Cobá, en el cruce con las avenidas Yaxchilán.

El accidente ocurrió cuando el camión se encontraba detenido ante la luz roja del semáforo, en espera de poder continuar su recorrido con dirección a la zona hotelera. En ese momento, el conductor de la camioneta avanzó sobre la vialidad y no se percató de que la unidad de transporte permanecía detenida.

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La Changan se impactó de lleno contra la parte posterior del camión, provocando que la camioneta quedara con severos daños en prácticamente toda la zona frontal. La fuerza del choque también activó las bolsas de aire del vehículo.

Tras la colisión, el conductor de la camioneta permaneció en el lugar y fue atendido por los golpes que presentó a consecuencia del impacto, aunque no requirió traslado hospitalario. El conductor del autobús tampoco resultó lesionado.

El operador del camión relató que se encontraba detenido en el cruce cuando escuchó y sintió el fuerte golpe en la parte trasera. Al bajar de la unidad observó que la camioneta había quedado incrustada contra el autobús.

El transporte público se dirigía hacia la zona hotelera para comenzar su primera vuelta del día. Debido a los daños ocasionados por el choque, el recorrido quedó interrumpido y la unidad tuvo que permanecer en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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La circulación en la zona se vio afectada durante las maniobras para retirar ambos vehículos. La camioneta, debido a la magnitud de los daños, quedó prácticamente como pérdida total.

Al sitio acudieron elementos de tránsito y personal de grúas, quienes realizaron las maniobras para retirar los vehículos involucrados. Posteriormente, tanto la Changan como el camión fueron trasladados a un corralón.

Las aseguradoras de los vehículos también comenzaron con los trámites relacionados con el percance, mientras que los automotores permanecieron bajo resguardo para continuar con el procedimiento correspondiente.