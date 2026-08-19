Choque por alcance deja a una mujer lesionada en el Centro de Ciudad del Carmen

Una mujer resultó lesionada tras un choque por alcance registrado en la zona Centro de Ciudad del Carmen, luego de que el automóvil en el que viajaba fuera impactado por otra unidad cuando su conductor disminuyó la velocidad debido al tráfico.

Noticia Destacada Detienen a hombre con 35 envoltorios de presunta droga en Hecelchakán

El accidente ocurrió sobre la calle 10, a la altura de la calle 49, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la conductora de otro vehículo circulaba presuntamente a exceso de velocidad y sin guardar la distancia de seguridad.

Al encontrarse con los vehículos detenidos, la automovilista habría intentado avanzar antes del cambio del semáforo, pero terminó impactándose contra la parte trasera del automóvil que tenía delante.

A consecuencia del golpe, una mujer presentó lesiones relacionadas con el denominado “efecto látigo”, por lo que fue valorada en el lugar por paramédicos del sector salud. Agentes turísticos también acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

JGH