Localizan con vida a los 13 hombres reportados como desaparecidos en Bacalar

Tras reportarse la desaparición de 13 hombres en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, se dio a conocer que fueron localizados con vida durante la madrugada de hoy miércoles. Esto fue revelado por el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo.

Se dio a conocer que su localización se cumplió durante acciones de búsqueda de un operativo coordinado por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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Las 13 personas fueron atendidas por las autoridades correspondientes, quienes confirmaron que se encontraban en buen estado de salud y fueron puestas a disposición de la FGE para continuar con las investigaciones y tener información de los sucedido.

Por lo que hasta el momento se desconocen las causas de la desaparición del grupo.