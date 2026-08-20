Caso de Mariano Tun revive la desaparición de otro actor de “Selva trágica” hace cuatro años en Carrillo Puerto

Tras revelarse la desaparición del joven actor Mariano Tun Xool, chiclero y actor maya que dio vida al personaje de Jacinto en la película de Netflix "Selva trágica", la cual se estrenó en 2020, se recordó otro caso de otro actor de nombre Mario Canche Pat igualmente fue reportado como desaparecido pero en 2022.

Mariano desapareció el pasado 15 de agosto, pero fue hasta el día siguiente que se reportó su ausencia tras hacerse la denuncia formal ante la FGE. Los hechos ocurrieron en la comunidad Señor, perteneciente al municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Noticia Destacada Mariano Tun Xool, actor maya de la película “Selva trágica”, desaparece en Felipe Carrillo Puerto

Mario Canche, actor de "Selva trágica" desaparecido en 2022

Los casos de Mariano y Mario llamaron la atención no solo por haber ocurrido en el mismo municipio, si no que ambos habían actuado en esta misma película de Netflix.

Mario quien en ese entonces tenía 29 años, desapareció el 13 de enero del 2022 y fue reportado como desaparecido tres días después; al momento de los hechos usaba una playera sin mangas color negro con bordes rojos, pantalón de mezclilla color azul marino y chanclas de la marca dura mil y una mochila negra.

Por fortuna, a la semana fue hallado con vida. Mientras que Mariano Tun sigue en calidad de no localizado, por lo que se desconoce hasta ahora su ubicación.