Colectivos logran homologar recompensa de 250 mil pesos para casos de personas desaparecidas en Quintana Roo

Para evitar una posible discriminación entre las víctimas de desaparición por la asignación de montos diferenciados de recompensa en las fichas de búsqueda, colectivos de familiares consiguieron homologar la cantidad en 250 mil pesos para quien aporte información que contribuya a la localización de sus seres queridos.

Como parte de esta estrategia, los activistas esperan dar mayor visibilidad a los rostros de las personas desaparecidas mediante un micrositio que concentre las fichas con sus datos y el monto de la recompensa, con el propósito de facilitar su ubicación.

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Al respecto, la presidenta del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, Romana Rivera Ramírez, señaló que esta homologación comenzó a aplicarse, ya que anteriormente la cifra se fijaba de manera discrecional: en algunos casos ascendía hasta un millón y medio de pesos y, en otros, era de 500 mil o 100 mil pesos.

Por ese motivo, Rivera explicó que su colectivo propuso establecer una cantidad única de 250 mil pesos, para evitar que continuara existiendo una diferencia entre los casos.

Añadió que anteriormente la asignación de una recompensa elevada o reducida vulneraba los derechos de las familias, porque no debía existir una comparación que hiciera parecer que una persona desaparecida era más importante que otra.

El acuerdo para mantener una misma cantidad se alcanzó durante una reunión celebrada en marzo pasado y, hasta el momento, continúa la actualización de diversos paquetes de fichas de búsqueda para su posterior publicación.

La presidenta del colectivo consideró necesario establecer un reglamento que fije una recompensa uniforme para todos los casos de desaparición, a fin de que esa decisión no quede al criterio del fiscal en turno.

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Con esta medida, las madres buscadoras mantienen la esperanza de obtener información sobre el paradero de sus familiares, incluso en expedientes que llevan varios años sin resolverse.

Además, los colectivos solicitaron la creación de un micrositio en la página de la Fiscalía General del Estado (FGE) para difundir las fichas de búsqueda, incluidas las de años anteriores, con el objetivo de que los rostros de las personas desaparecidas no queden en el olvido.

La semana pasada, “Verdad, Memoria y Justicia” llevó a cabo una jornada de colocación de fichas de búsqueda en el área de discotecas de la zona hotelera, así como en la avenida Tulum y el Parque de las Palapas.