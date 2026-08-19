Laguna ABC de Cancún cobra una víctima más; hombre muere ahogado tras ser reportado como desaparecido

Un hombre de aproximadamente 30 a 35 años fue localizado sin vida la noche de este miércoles, luego de ser reportado como desaparecido mientras nadaba en una laguna conocida como ABC, ubicada a espaldas del colegio San José, en la colonia El Pedregal de Cancún.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, donde familiares informaron que se encontraban buscando a un hombre que había ingresado al agua desde la tarde-noche, pero después de varios minutos dejaron de verlo y no lograron localizarlo.

Ante la emergencia, desde el Complejo de Seguridad C5 se activaron los protocolos de auxilio y se movilizó a elementos de la Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y paramédicos, quienes acudieron hasta el final de la avenida Cancún, en la zona posterior al colegio San José.

Al llegar, los cuerpos de emergencia se entrevistaron con los familiares y comenzaron las labores de búsqueda en los alrededores de la laguna. Minutos después, localizaron al hombre flotando en el agua, por lo que elementos de Protección Civil ingresaron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para llevar el cuerpo hasta la orilla.

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La zona fue asegurada y acordonada por agentes de la Policía Municipal, quienes avisaron a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente arribaron elementos de la Policía de Investigación y peritos criminalistas para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia y los procedimientos de identificación.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hombre se encontraba conviviendo con familiares y amigos cuando decidieron ingresar a la laguna para nadar. Sin embargo, después de algunos momentos perdieron contacto visual con él y, al no encontrarlo tras iniciar una búsqueda por cuenta propia, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

El caso vuelve a poner bajo la lupa los riesgos de ingresar a esta laguna, donde habitantes de la zona han señalado que anteriormente se han registrado otros casos de personas que han perdido la vida por ahogamiento. Pese a ello, algunas personas continúan utilizando la laguna para nadar, exponiéndose a condiciones que pueden representar un peligro, especialmente al tratarse de un sitio que no cuenta con condiciones seguras para esta actividad.

Las autoridades serán las encargadas de determinar mediante las investigaciones y estudios forenses las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento.