Conductora arrolla a ciclista en la cabecera municipal de Tulum y termina lesionado

Un ciclista resultó lesionado luego de ser atropellado por un automóvil Nissan Versa color blanco en la intersección de las calles Géminis y Polar, en la cabecera municipal de Tulum. El percance generó la movilización de paramédicos y autoridades de tránsito, quienes acudieron al sitio para brindar atención al afectado y realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes obtenidos en el lugar, el ciclista circulaba sobre la calle Géminis cuando fue impactado por el vehículo particular al llegar al cruce con Polar. Testigos señalaron que la conductora del automóvil presuntamente no redujo la velocidad al aproximarse a la intersección, donde existe un reductor vial, lo que habría provocado que terminara embistiendo al hombre que se desplazaba en bicicleta.

“Se pasó el tope y terminó golpeando al ciclista cuando cruzaba la intersección”, relataron personas que presenciaron el accidente y que solicitaron apoyo, a través del número de emergencias, al percatarse de que el afectado permanecía con visibles molestias físicas tras el impacto.

Al lugar acudieron paramédicos del Hospital Tulum, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Durante la valoración se detectó que presentaba lesiones principalmente en el brazo derecho, además de diversos golpes derivados de la caída sobre el pavimento.

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Aunque los socorristas le ofrecieron el traslado a una unidad médica para una revisión más completa, el hombre decidió permanecer en el sitio y manifestó que acudiría por sus propios medios a recibir atención médica una vez concluidos los trámites relacionados con el percance.

El automóvil involucrado corresponde a un Nissan Versa color blanco que no portaba placas de circulación. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la unidad habría sido adquirida recientemente y se encontraba en proceso de regularización para obtener sus láminas correspondientes. Esta situación fue tomada en cuenta por las autoridades de tránsito durante la elaboración del reporte.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el levantamiento de datos, entrevistas a los involucrados y la documentación fotográfica necesaria para integrar el peritaje que permitirá deslindar responsabilidades. Mientras tanto, ambas partes permanecieron en el lugar en espera de la aseguradora del vehículo para iniciar el procedimiento correspondiente y atender los daños derivados del accidente.