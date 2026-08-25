Golpearon, abusaron y asesinaron a una menor de 15 años en su domicilio de la Supermanzana 225 en Cancún

Una adolescente fue encontrada sin vida, con posibles huellas de violencia, en el interior de su domicilio, ubicado en la Supermanzana 225, en donde las primeras versiones señalaron que posiblemente delincuentes entraron a robar a su hogar, abusaron sexualmente de ella y después la asesinaron.

Los primeros reportes señalaron que la madre de la menor salió de su vivienda y dejó sola a su hija, por un tiempo aproximado de dos horas y al retornar, la encontró colgada del cuello con una cuerda, en un aparente suicidio, pero posteriormente se estableció que habría sido atacada.

El hallazgo del cuerpo de la jovencita fue reportado alrededor de las 17:30 horas de este martes, en una vivienda que se localiza en la calle 5, entre las calles Mar y Cenote Azul, lo que originó una intensa movilización de elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Debido a lo delicado de la situación, elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género intervinieron en las primeras diligencias.

Las primeras versiones señalaron que posiblemente delincuentes entraron a robar y al verla sola, abusaron sexualmente de la menor, para después privarla de la vida, dejándola colgada del cuello con una cuerda, para después sustraer algunas pertenencias, entre éstas un televisor.