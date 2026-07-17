Vinculan a Yadriel “N” acusado del feminicidio en la SM 45 de Cancún

Luego de la detención de Yadriel “N” en Tapachula, Chiapas, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en esta ciudad, un Juez de Control lo vinculó, por lo que permanecerá en prisión preventiva durante el procedimiento penal. Está acusado de asesinar y enterrar el cuerpo de su pareja en un domicilio de la Supermanzana 45.

Al ser presentado ante el juez, el imputado guardó silencio sobre el móvil del crimen, aunque algunas versiones señalaron que habría privado de la vida a su pareja sentimental porque presuntamente ella pretendía dar por terminada la relación.

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El viernes pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre el traslado a Cancún de Yadriel “N”, de nacionalidad cubana, luego de ser localizado en Tapachula, Chiapas, donde fue cumplimentada una orden de aprehensión en su contra el pasado 8 de julio, con apoyo de la Fiscalía de esa entidad.

El acusado fue puesto de inmediato a disposición de un Juez de Control y, una vez concluido el término constitucional correspondiente, ayer fue resuelta su situación jurídica con la vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

Las indagatorias revelaron que presuntamente cometió el homicidio mediante estrangulamiento y posteriormente ocultó el cuerpo de la víctima al sepultarlo en el patio de su vivienda, ubicada en la calle Bacalar, cerca de la esquina con la avenida Kohunlich.

Yadriel “N” es señalado de haber sostenido una relación sentimental con la víctima, Lizbeth, de 43 años, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares el 22 de junio, luego de perder contacto con ella desde el día 16 del mismo mes.

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Elementos de la FGE realizaron una inspección en el inmueble y localizaron el cuerpo sepultado bajo una construcción reciente en la parte posterior del predio.

Las investigaciones establecieron que el presunto responsable privó de la vida a la mujer porque esta quería terminar la relación sentimental. Tras supuestamente cometer el crimen, huyó por vía aérea hacia Ciudad de México y posteriormente se trasladó a Tapachula, con la intención de continuar su fuga hacia Centroamérica.