Calor extremo ya cobró una vida en Yucatán durante 2026; suman 71 personas afectadas

El calor extremo ya cobró siete vidas en la Península de Yucatán en lo que va del 2026, además de provocar al menos 140 casos de golpe de calor, deshidratación o quemaduras solares en los tres estados, de acuerdo con el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud (SSA), correspondiente a la semana epidemiológica 31, del 6 al 12 de agosto. Yucatán concentra una de esas siete defunciones, Quintana Roo cuatro y Campeche dos.

En Yucatán, el estado acumula 71 personas afectadas: 52 sufrieron golpe de calor, 13 padecieron deshidratación y seis presentaron quemaduras solares en piel u ojos. Con esas cifras, Yucatán ocupa el noveno lugar nacional por número de casos y el séptimo en mortalidad. El dato que marca la diferencia con años anteriores no es el volumen –para la misma semana epidemiológica de 2025, el estado contabilizaba también 71 casos‒, sino que entonces no había ninguna defunción. Ese año, además, ocupaba el sexto sitio nacional en casos; ahora, con el mismo número absoluto, cayó al noveno, señal de que el deterioro ha sido más pronunciado en otras partes del país.

El número de afectados en Yucatán es casi idéntico al del año pasado. La diferencia es que ahora sí hay una muerte.

Noticia Destacada Clima cálido sigue cobrando vidas; la Península de Yucatán suma seis fallecidos durante el año

Sólo entre el 6 y el 12 de agosto, la SSA registró 20 defunciones por golpe de calor en cuatro estados del país: 12 en Baja California, cinco en Sonora, dos en Veracruz y una en Campeche. En esos mismos siete días, 156 personas sobrevivieron a episodios de calor extremo en 20 entidades: 87 por golpe de calor y 69 por deshidratación. La Península de Yucatán concentró el 8.3 por ciento de esos sobrevivientes nacionales y el 5 por ciento de las 20 muertes de la semana.

Cuarto sitio nacional

Yucatán registró seis nuevos casos durante la semana 31 –cuatro por golpe de calor y dos por deshidratación–, con lo que se colocó en el cuarto sitio nacional por nuevos pacientes en ese periodo. Sonora encabezó la lista, con 54 personas atendidas; le siguieron Baja California, con 41, y Baja California Sur, con 16. En el resto de la Península, Campeche y Veracruz empataron con cuatro casos de golpe de calor cada uno, mientras que Quintana Roo reportó tres, dos de golpe de calor y uno de deshidratación.

Las cifras nacionales muestran un repunte que no se explica solo por la acumulación de la temporada. En apenas una semana, las defunciones relacionadas con temperaturas extremas aumentaron 26.6 por ciento, al pasar de 75 en la semana epidemiológica 30 a 95 en la 31; los casos crecieron 9.6 por ciento, de mil 618 a mil 774. La comparación anual es todavía más marcada: en la semana 31 de 2025, México acumulaba 52 defunciones en 14 estados y mil 258 personas afectadas en 28 entidades; para el mismo corte de 2026, las muertes llegaron a 95 –un incremento de 82.7 por ciento‒ y los casos a mil 774, un aumento de 41 por ciento. El fenómeno, además, ya alcanza a más territorio: este año los casos se distribuyen en 29 estados, uno más que el total de entidades del país reportando afectaciones el año pasado.

En una semana, las muertes por calor en México subieron 26.6 por ciento. En un año, 82.7 por ciento.

Noticia Destacada Muere vendedor de sombrillas tras desvanecerse mientras trabajaba en Playa Norte

Cálido panorama peninsular

La distribución regional confirma que la Península figura entre las zonas del país donde el calor ya deja consecuencias mortales, aunque con perfiles distintos entre sus tres estados. Quintana Roo ocupa el cuarto lugar nacional en mortalidad, con cuatro defunciones acumuladas y 47 casos: 31 golpes de calor, nueve deshidrataciones y siete quemaduras solares. Campeche suma 22 casos –11 golpes de calor, nueve deshidrataciones y dos quemaduras solares‒ y se ubica en el sexto lugar nacional por defunciones, con dos fallecidos. Yucatán, con sus 71 casos, se mantiene por encima de sus dos vecinos en número de personas afectadas, aunque registra menos muertes que ambos.

En conjunto, Yucatán, Quintana Roo y Campeche acumulan siete fallecimientos y 140 personas afectadas por golpes de calor, deshidratación o quemaduras solares en lo que va del año.

Bochorno de 51 grados

El riesgo no ha desaparecido con el avance de agosto. El 14 de agosto, la estación meteorológica de la Facultad de Ingeniería de la Uady (FIUady), al norte de Mérida, reportó una temperatura máxima de 38 grados Celsius, pero un bochorno –sensación térmica‒ de hasta 51 grados. Ante esas condiciones, habitantes y visitantes recurrieron a sombrillas, gorras, abanicos y bebidas para intentar disminuir los efectos del calor. Aunque ayer martes 18 de agosto la capital yucateca amaneció con cielo nublado y probabilidad de lluvia, el pronóstico oficial anticipa que las máximas volverán a subir en los próximos días, hasta rondar los 36 grados el jueves 20 de agosto, lo que confirma que la temporada de calor –y el riesgo sanitario que trae consigo‒ sigue activa.

El comportamiento de las cifras sanitarias muestra que el problema no es únicamente la temperatura máxima registrada por los termómetros: la combinación de calor y humedad eleva la sensación térmica muy por encima de esa cifra y aumenta el riesgo de deshidratación y golpe de calor, en particular entre quienes permanecen expuestos durante periodos prolongados. Con agosto todavía en curso y la canícula sin ceder del todo, las autoridades sanitarias mantienen el llamado a extremar precauciones, especialmente durante las horas de mayor temperatura, cuando una exposición prolongada puede convertir el bochorno en una emergencia médica.