Macabro hallazgo en Cancún: Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la SM 247

Vecinos de la supermanzana 247, reportaron la mañana de este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la avenida Payo Obispo cerca de avenida Tules.

Los hechos fueron reportados al 911 alrededor de las 5:00 de la mañana. Al llegar las autoridades policiales confirmaron que se trataba de un hombre inconsciente.

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Momentos después paramédicos indicaron que la persona ya no tenía signos vitales, además presentaba heridas provocadas con arma blanca.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se realizará la necropsia de ley, en tanto la policía ministerial inició las investigaciones.

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