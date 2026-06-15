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Macabro hallazgo: Encuentran un cuerpo dentro de un tambo en la SM 200 de Cancún

El cadáver, el cual ya estaba en estado de putrefacción dentro de un tambo localizado en un área verde.

Por Redacción Por Esto!

15 de jun de 2026

1 min

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Vecinos realizaron el hallazgo al percibir el olor a putrefacción, por lo que reportaron a autoridades
Vecinos realizaron el hallazgo al percibir el olor a putrefacción, por lo que reportaron a autoridades / Especial

Encuentran cuerpo en estado de putrefacción al interior de un tambo azul en las inmediaciones de la Supermanzana 200 en un área verde.

El macabro hallazgo fue realizado por habitantes de los alrededores quienes al observar el fuerte olor a putrefacto que emanaba el recipiente se aproximaron a observar que era visualizando un pie que sobresalía.

Rápidamente dieron aviso a las líneas de emergencia 911 activándose el código rojo en la zona al arribar las autoridades policiacas procedieron con el acordonamiento de la zona

En unos momentos más información

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