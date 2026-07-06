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Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran un cuerpo envuelto en una sábana en la SM 74

La víctima fue localizada envuelta en una sábana y sujeta con una cuerda para tender ropa en las inmediaciones de un campo deportivo.

Por Erick Díaz

6 de jul de 2026

1 min

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Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran un cuerpo envuelto en una sábana en la SM 74
Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran un cuerpo envuelto en una sábana en la SM 74 / Erick Díaz

El cuerpo de un hombre fue encontrado ensabanado y atado con una soga de tendedero además de estar amarrado a un carrito de supermercado en las inmediaciones de la Supermanzana 74 a escasos metros del campo candelario lira.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana cuando ciudadanos reportaron a la línea de emergencia 911 que habían arrojado un cuerpo a un costado de la avenida Bonampak en un área verde.

Arribar las autoridades policiacas visualizaron el cuerpo de un masculino con visibles huellas de violencia además de estar ensabanado y amarrado por lo que procedieron con el acordonamiento de la zona hasta el arribo de peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo.

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