Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran un cuerpo envuelto en una sábana en la SM 74

El cuerpo de un hombre fue encontrado ensabanado y atado con una soga de tendedero además de estar amarrado a un carrito de supermercado en las inmediaciones de la Supermanzana 74 a escasos metros del campo candelario lira.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana cuando ciudadanos reportaron a la línea de emergencia 911 que habían arrojado un cuerpo a un costado de la avenida Bonampak en un área verde.

Arribar las autoridades policiacas visualizaron el cuerpo de un masculino con visibles huellas de violencia además de estar ensabanado y amarrado por lo que procedieron con el acordonamiento de la zona hasta el arribo de peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo.