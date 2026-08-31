Accidente en la glorieta Lázaro Cárdenas deja a una persona lesionada y sin luz a colonias de Felipe Carrillo Puerto

Daños materiales que pudiera superar los 100 mil pesos y una persona lesionada fue el saldo de un aparatoso accidente, durante la madrugada de este lunes en la glorieta Lázaro Cárdenas al colisionar una camioneta contra una poste, dejándonos electricidad a una amplia población de la colonia Leona Vicario y la Plan de Ayala.

Los hechos se registraron cerca de la 02:00 horas en la calle 50 por la Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la glorieta que lleva el mismo nombre cuando el conductor de una camioneta Aparentemente bajo los influjos del alcohol perdió el control de la dirección para salir de la cinta de rodamiento y estrellarse en contra de un poste del tendido eléctrico.

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Al lugar hicieron acto de presencia de elementos de la dirección de tránsito municipal apoyados por elementos de seguridad pública para desviar la circulación vehicular sobre la Avenida Lázaro Cárdenas Debido al riesgo que representa el poste que estaba a punto de desplomarse.

De igual manera hicieron acto de presencia paramédicos de la Cruz Roja a bordo de una unidad quienes procedieron a brindarle los primeros auxilios al conductor de la camioneta que presentaba heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo principalmente en la cabeza y finalmente quedar a disposición de elementos de la dirección de tránsito municipal quien se encargará de turnar el caso ante una autoridad.

Debido fuerte Impacto el vehículo involucrado quedó completamente destrozado la parte afrontal de la unidad mientras que el poste quedó fracturado a punto de desplomarse por lo que una gran fracción de la colonia Leona Vicario y Plan de Ayala quedaron sin el servicio.