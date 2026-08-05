Despiden a dos policías de Umán por polémico beso en horario laboral

El Ayuntamiento de Umán informó la destitución de dos agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, luego de concluir una investigación interna derivada de un video difundido en redes sociales en el que ambos aparecen besándose en la vía pública mientras vestían el uniforme oficial y presuntamente se encontraban en funciones.

La administración municipal explicó que, una vez que las imágenes comenzaron a circular, se activó un procedimiento de revisión para verificar si la conducta de los elementos representaba un incumplimiento a las normas que rigen el desempeño de los servidores públicos adscritos a la corporación policial.

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Tras analizar el caso, las autoridades determinaron que las acciones de los agentes vulneraron los principios de disciplina, profesionalismo y responsabilidad que deben observar quienes integran la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, por lo que se procedió a dar de baja a ambos elementos.

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En un comunicado, el Ayuntamiento de Umán reiteró que no permitirá conductas que comprometan la confianza de la población ni la imagen de la institución. Además, subrayó que el uso del uniforme policial conlleva la obligación de actuar con apego a los valores del servicio público y mantener una conducta acorde con las responsabilidades del cargo.