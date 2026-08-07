Catean dos bares de la Supermanzana 22 de Cancún y detienen a una persona

Un operativo realizado durante la madrugada de este viernes derivó en el cateo de los bares Beach Please y Estatus, ubicados en la Supermanzana 22 de Cancún, como parte de una investigación relacionada con presuntas actividades de narcomenudeo. De manera preliminar, se reportó la detención de una persona.

Las diligencias se llevaron a cabo con la participación de agentes ministeriales y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes mantuvieron acordonada la zona mientras se desarrollaban las inspecciones al interior de ambos establecimientos.

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Durante varias horas, el acceso permaneció restringido y se observó un amplio despliegue de unidades oficiales alrededor de los inmuebles, lo que generó expectativa entre trabajadores y personas que transitaban por el lugar.

Al concluir los cateos, fueron colocados sellos de aseguramiento y suspensión de actividades en los dos bares, los cuales permanecerán bajo resguardo mientras continúan las investigaciones derivadas de la carpeta abierta por las autoridades ministeriales.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, una persona fue detenida durante el desarrollo del operativo. Sin embargo, no se ha dado a conocer su identidad ni los delitos que le serían imputados, por lo que se espera que esa información sea confirmada una vez que avance el proceso correspondiente.

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Tampoco se ha informado oficialmente si durante las diligencias fueron aseguradas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, armas u otros indicios que puedan fortalecer la investigación.

El operativo concluyó durante las primeras horas de este viernes, cuando las unidades comenzaron a retirarse del sitio, aunque ambos inmuebles permanecieron asegurados con los sellos colocados tras las diligencias ministeriales.

Se prevé que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre los resultados del cateo, así como la situación jurídica de la persona detenida y los posibles aseguramientos realizados durante la intervención.