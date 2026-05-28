Golpes de calor se disparan en Yucatán: casos aumentan más de 81% en un año

Las altas temperaturas que afectan a la península continúan impactando la salud de la población yucateca. En lo que va de 2026, Yucatán reportó un incremento de 81.25 por ciento en los casos de golpe de calor en comparación con el mismo período del año pasado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal.

El más reciente Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas reveló que, hasta la semana epidemiológica 19 -con corte al 20 de mayo-, la entidad acumuló 29 casos confirmados de golpe de calor, cifra que representa el 8.7 por ciento de los diagnósticos registrados a nivel nacional.

Con este número de pacientes atendidos, Yucatán comparte el tercer lugar nacional con Chiapas, entidad que también reportó 29 casos.

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Por encima de ambos estados sólo están Tabasco, que encabeza la estadística nacional con 78 casos confirmados, y Oaxaca, que ocupa el segundo sitio con 35 reportes.

El incremento en Yucatán es significativo si se compara con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron apenas 16 diagnósticos por golpe de calor. Esto implica un aumento de más de 80 por ciento en un año, en medio de una temporada marcada por sensaciones térmicas extremas y prolongadas jornadas de calor.

Especialistas han advertido que las condiciones climáticas en la península elevan considerablemente el riesgo de afectaciones relacionadas con la exposición prolongada al Sol, especialmente entre trabajadores al aire libre, adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas.

Ante este panorama, autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reforzar medidas preventivas para evitar complicaciones derivadas de las altas temperaturas.

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Entre las principales recomendaciones destacan mantener una hidratación constante, evitar actividades bajo exposición directa al Sol entre las 11 y 14 horas, utilizar ropa ligera y permanecer atentos a síntomas como mareo, dolor de cabeza, desorientación, sudoración excesiva o pérdida de conocimiento.

Las autoridades también pidieron especial vigilancia sobre población vulnerable, particularmente niños, adultos mayores y trabajadores expuestos de forma continua al calor.

En las últimas semanas, varios municipios de Yucatán registraron temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, con sensaciones térmicas aún más elevadas debido a la humedad de la región.

El golpe de calor se da cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura interna, situación que puede causar daños graves si no se recibe atención médica inmediata.