Yucatán arde a 50 grados y aún no es la temporada más calurosa: ¿Qué es la canícula, cuándo y cómo afecta?

Luego de semanas con temperaturas extremas en Yucatán, muchas personas comienzan a preguntarse cuándo llegará la canícula, el periodo considerado como la etapa más intensa de calor del año en gran parte de México y la Península de Yucatán.

Especialistas meteorológicos y autoridades de Protección Civil señalan que este fenómeno suele provocar jornadas sofocantes, aumento en la sensación térmica y una notable disminución de lluvias, lo que eleva el riesgo de golpes de calor, incendios y afectaciones a la salud.

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¿Qué es la canícula?

La canícula es un fenómeno climático que ocurre cada año durante el verano y se caracteriza por un incremento considerable de las temperaturas, acompañado de una reducción temporal de precipitaciones.

En México, este periodo afecta principalmente a estados del sureste, entre ellos Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde el calor suele sentirse con mayor intensidad debido a la humedad.

¿Cuándo empieza la canícula en Yucatán en 2026?

Aunque las fechas pueden variar ligeramente cada año dependiendo de las condiciones atmosféricas, la canícula generalmente inicia entre la segunda quincena de julio y principios de agosto.

La duración promedio es de aproximadamente 40 días, aunque en algunas temporadas el calor extremo puede prolongarse más tiempo.

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¿Qué temperaturas podría alcanzar Yucatán?

Durante la canícula, en Yucatán se pueden registrar temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, especialmente en municipios del sur y poniente del estado.

Además, la combinación entre calor y humedad provoca sensaciones térmicas aún más elevadas, que en algunos casos superan los 45 grados.

Ciudades como Mérida, Ticul, Maxcanú, Oxkutzcab y Tekax suelen estar entre las zonas más afectadas por el intenso calor.

Riesgos durante la canícula

Autoridades de salud recomiendan extremar precauciones debido a que las altas temperaturas pueden provocar:

Golpes de calor

Deshidratación

Quemaduras solares

Problemas respiratorios

Incremento de incendios forestales y urbanos

Los grupos más vulnerables son niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol.

Recomendaciones para protegerse del calor

Ante la llegada de la temporada más calurosa del año, Protección Civil recomienda:

Mantenerse hidratado constantemente

Evitar exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde

Usar ropa clara y ligera

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

Consumir alimentos frescos

Permanecer en lugares ventilados

También se exhorta a la población a estar pendiente de los avisos meteorológicos y reportes oficiales sobre temperaturas extremas.