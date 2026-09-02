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Sujetos en motocicletas asesinan a balazos a un hombre en Jardines, Campeche

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Dos caballos mueren tras ser arrollados por vehículos en la carretera Puerto Morelos-Playa del Carmen

Los animales atravesaron la cinta asfáltica y fueron impactados por dos vehículos; uno de ellos terminó volcado en el camellón dejando lesionados.

Por Gabriel Alcocer

2 de sept de 2026

1 min

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Un motociclista quien no se habría percatado de los cuerpo chocó contra ellos
Un motociclista quien no se habría percatado de los cuerpo chocó contra ellos / Especial

Un fuerte accidente se registró en la carretera Puerto Morelos-Playa del Carmen, en donde 2 caballos sueltos que atravesaron la cinta asfáltica fueron arrollados por dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado en el área del camellón con un saldo de varias personas lesionadas.

Los 2 equinos perdieron la vida debido al tremendo impacto y sus cuerpos permanecieron en la carretera en las primeras horas de la mañan, lo que generó complicaciones en la circulación.

Bomberos y paramédicos de Puerto Morelos acudieron al sitio del accidente, donde confirmaron la muerte de uno de los ocupantes

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Minutos después del accidente se reportó que un motociclista no se percató de los caballos tirados en la vialidad y los impactó, con lo que resultó lesionado al caer contra la cinta asfáltica.

Los primeros reportes señalaron que elementos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Morelos y paramédicos brindaron los primeros auxilios a los ocupantes de los 2 vehículos que colisionaron contra los caballos.

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