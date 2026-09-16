Detienen a tres por agredir y amenazar a una familia de Cielo Nuevo en Cancún

Durante la madrugada de ayer, una familia fue víctima de una agresión cuando caminaba por la Supermanzana 249, en el fraccionamiento Cielo Nuevo. Por estos hechos, dos hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de que los afectados los señalaran directamente como responsables.

De acuerdo con los primeros datos, la familia se dirigía a su domicilio cuando pasó frente a un sitio señalado presuntamente como punto de venta de estupefacientes. Esta situación habría provocado la molestia de los ahora detenidos, quienes comenzaron a agredir a uno de los integrantes.

Tras el ataque, los afectados lograron llegar hasta su vivienda y solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911. La llamada movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al lugar.

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Uno de los integrantes presentaba lesiones, por lo que los agentes solicitaron la presencia de paramédicos, quienes le proporcionaron los primeros auxilios y posteriormente determinaron trasladarlo al hospital general de Cancún para recibir atención.

Mientras los policías recababan información, los afectados identificaron directamente a los presuntos responsables, quienes fueron ubicados en relación con los hechos. Ante el señalamiento, los agentes procedieron a su arresto y posteriormente los pusieron a disposición de la autoridad ministerial.

El caso tomó mayor relevancia debido a que, después de la agresión, los presuntos responsables habrían acudido hasta el domicilio de las víctimas. Los integrantes de la familia lograron grabar en video el momento en que los sujetos se colocaron frente a la vivienda y comenzaron a lanzar amenazas.

En las imágenes, uno de los detenidos, identificado como Julián Valentín “N”, de 24 años, presuntamente aseguró haber participado en tres homicidios y amenazó con que la persona lesionada sería su cuarta víctima. Durante las intimidaciones, los involucrados también habrían afirmado contar con el respaldo de un grupo delictivo.

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El material quedó en poder de los afectados y podría ser integrado como parte de las evidencias dentro de la investigación que ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado.

Los detenidos fueron identificados como Julián Valentín “N”, de 24 años; Humberto Ismael “N”, de 32 y Shirley Estefanía “N”, de 34.

Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado por hechos posiblemente constitutivos del delito de lesiones, mientras la autoridad ministerial realiza las diligencias y determina su situación jurídica conforme a derecho.