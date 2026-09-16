Síguenos

Última hora

México

Verónica Díaz es designada como coordinadora de Morena en Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027

Quintana Roo / Sucesos

Detienen a tres por agredir y amenazar a una familia de Cielo Nuevo en Cancún

Los afectados pasaron frente a un supuesto punto de drogas en el fraccionamiento Cielo Nuevo.

Por Leonardo Chacón

16 de sept de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica / Especial

Durante la madrugada de ayer, una familia fue víctima de una agresión cuando caminaba por la Supermanzana 249, en el fraccionamiento Cielo Nuevo. Por estos hechos, dos hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de que los afectados los señalaran directamente como responsables.

De acuerdo con los primeros datos, la familia se dirigía a su domicilio cuando pasó frente a un sitio señalado presuntamente como punto de venta de estupefacientes. Esta situación habría provocado la molestia de los ahora detenidos, quienes comenzaron a agredir a uno de los integrantes.

Tras el ataque, los afectados lograron llegar hasta su vivienda y solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911. La llamada movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al lugar.

Diferentes corporaciones policiacas llegaron a la escena del crimen.

Noticia Destacada

Ejecutan a balazos a una persona en la entrada de su domicilio en la Supermanzana 100 de Cancún

Uno de los integrantes presentaba lesiones, por lo que los agentes solicitaron la presencia de paramédicos, quienes le proporcionaron los primeros auxilios y posteriormente determinaron trasladarlo al hospital general de Cancún para recibir atención.

Mientras los policías recababan información, los afectados identificaron directamente a los presuntos responsables, quienes fueron ubicados en relación con los hechos. Ante el señalamiento, los agentes procedieron a su arresto y posteriormente los pusieron a disposición de la autoridad ministerial.

El caso tomó mayor relevancia debido a que, después de la agresión, los presuntos responsables habrían acudido hasta el domicilio de las víctimas. Los integrantes de la familia lograron grabar en video el momento en que los sujetos se colocaron frente a la vivienda y comenzaron a lanzar amenazas.

En las imágenes, uno de los detenidos, identificado como Julián Valentín “N”, de 24 años, presuntamente aseguró haber participado en tres homicidios y amenazó con que la persona lesionada sería su cuarta víctima. Durante las intimidaciones, los involucrados también habrían afirmado contar con el respaldo de un grupo delictivo.

Los oficiales ingresaron a las instalaciones para asegurar al implicado

Noticia Destacada

Padres de familia someten a presunto asaltante que intentó refugiarse en una escuela de Cancún

El material quedó en poder de los afectados y podría ser integrado como parte de las evidencias dentro de la investigación que ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado.

Los detenidos fueron identificados como Julián Valentín “N”, de 24 años; Humberto Ismael “N”, de 32 y Shirley Estefanía “N”, de 34.

Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado por hechos posiblemente constitutivos del delito de lesiones, mientras la autoridad ministerial realiza las diligencias y determina su situación jurídica conforme a derecho.

Te puede interesar