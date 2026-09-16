Crucero Breeze llega a Progreso con 3 mil 889 pasajeros y reactiva ventas en el puerto

El arribo del crucero Breeze generó una jornada de actividad turística y comercial en el puerto, donde cientos de visitantes recorrieron el Centro, el malecón y las playas, aprovechando el clima cálido y la brisa de la costa.

La embarcación llegó durante la mañana a la terminal portuaria con 3 mil 889 pasajeros y mil 382 tripulantes, quienes permanecieron varias horas en tierras yucatecas antes de continuar con su itinerario marítimo.

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Una parte importante de los cruceristas decidió permanecer en Progreso y trasladarse hacia distintos puntos de la ciudad. En la zona turística, los visitantes disfrutaron de la playa y contrataron servicios como masajes, paseos en vehículos acuáticos y renta de palapas y sillas, además de consumir alimentos y bebidas en los establecimientos del malecón.

El clima favoreció las actividades al aire libre y permitió que los visitantes permanecieran durante buena parte de su estancia en la zona de playa. Mientras tanto, elementos de la Policía Turística realizaron recorridos preventivos por las calles y alrededores del malecón, en tanto que personal de rescate y vigilancia de Blue Flag estuvo atento ante cualquier eventualidad.

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Restauranteros y comerciantes señalaron que, después de la disminución en las ventas registrada tras concluir la temporada vacacional, los días de crucero y los fines de semana han representado un respaldo para la actividad comercial.

Los prestadores de servicios esperan que el movimiento aumente durante las próximas semanas con motivo de las fiestas patrias y las celebraciones de los últimos meses del año, período en el que prevén una mayor afluencia de visitantes.

Los cruceristas comenzaron a regresar a la terminal alrededor de las 16:00 horas para abordar nuevamente la embarcación. Finalmente, el Breeze zarpó cerca de las 18:00 con destino a Galveston, Texas, concluyendo su estancia en el puerto de Progreso.