Habitantes de Cozumel cuestionan “Informes al Pueblo” de José Luis Chacón

Habitantes cuestionaron el formato de los llamados “Informes al Pueblo”, encabezados por el presidente municipal José Luis Chacón, al considerar que los recorridos y reuniones realizadas directamente en las colonias populares podrían tener un efecto de promoción de la imagen del Alcalde ante la proximidad del proceso electoral del 2027.

De acuerdo con los ciudadanos inconformes, el Ayuntamiento presenta estos encuentros como ejercicios para informar sobre las acciones y gestiones realizadas durante los primeros dos años de la administración. Sin embargo, algunos asistentes consideraron que la presencia del Presidente Municipal en las colonias también puede contribuir a fortalecer su reconocimiento entre los habitantes.

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María Pech, vecina de Cozumel, relató que fue invitada por varias personas a una de estas reuniones y que, según su versión, inicialmente no se le explicó que se trataría de un encuentro encabezado por el Alcalde. Señaló que la invitación que recibió hacía referencia a una convivencia con comida.

Relató que al acudir al lugar encontró la reunión y posteriormente la presencia de José Luis Chacón, quien presentó ante los asistentes información relacionada con las acciones de su administración. Pech cuestionó la forma en que fue convocada, al considerar que el motivo informado inicialmente no correspondía con el desarrollo posterior de la actividad.

Otros ciudadanos que han manifestado inconformidad también han señalado la participación de funcionarios públicos y personas que acompañan al Alcalde durante estos encuentros. Desde su perspectiva, esta presencia genera una mayor exposición pública del servidor público.

Las familias demandaron transparencia en los recursos destinados a alimentación, transporte y movilización de participantes en actividades disfrazadas de promoción. / Ovidio López

Jairo Balam, vecino de la colonia Independencia, señaló que otro de los puntos cuestionados corresponde al posible uso de recursos públicos para organizar las reuniones. “Los vecinos consideramos necesario conocer cuánto se destina a cada actividad y qué gastos representan conceptos como alimentación, logística, transporte y movilización de participantes”, dijo un de ellos.

También existe inconformidad respecto a la frecuencia de los recorridos. Algunos ciudadanos señalaron que durante el primer año de la administración no observaron una dinámica similar de encuentros en las colonias y que posteriormente la presencia del Alcalde en las zonas habitacionales se volvió más frecuente.

“La única vez que vi al Chacón fue en campaña; de ahí, durante dos años, no apareció de nuevo en mi colonia. Ahora que sabe que se acercan las elecciones y quiere repetir, ya se da ‘baños de pueblo’”, mencionó Alejandro Sánchez, vecino de la colonia Independencia.

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La cercanía de las elecciones municipales del 2027 forma parte de los argumentos utilizados por los críticos para cuestionar el formato. Algunas personas consideraron que las actividades podrían contribuir al posicionamiento político de Chacón ante una eventual intención de buscar nuevamente la Presidencia Municipal.

El Ayuntamiento, por su parte, presenta los “Informes al Pueblo” como actividades destinadas a acercar a los habitantes información sobre las acciones realizadas durante la administración, pero los habitantes cuestionan si estos ejercicios cumplen únicamente una función de rendición de cuentas o si también generan beneficios de imagen para el Munícipe.