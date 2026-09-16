Karina Euán, perfil del PAN rumbo a 2027, llega al Cabildo de Isla Mujeres sin cargos de elección popular previos

El municipio insular, donde el Cabildo está dominado por la mayoría morenista de Atenea Gómez Ricalde, la regidora Karina Alejandra Euán Sánchez aparece como uno de los nombres que el Partido Acción Nacional (PAN) observa para la candidatura a la Presidencia Municipal en el 2027. Su presencia pública se reduce casi por completo al cargo que ocupa en el Ayuntamiento 2024-2027.

Un perfil de baja visibilidad

Euán Sánchez nunca había tenido cargos de elección popular previos, tampoco puestos en administraciones anteriores ni trayectoria empresarial con resultados medibles; figura en el listado de regidores panistas del Comité Directivo Estatal y en la instalación de comisiones del Cabildo isleño, pero, más allá de eso, su historial público es escaso.

No cuenta con obras impulsadas desde su comisión, ni programas de educación o cultura que hayan generado impacto documentado en la isla o zona continental. La comisión que preside existe en el organigrama, pero no deja rastro verificable de gestión que la distinga.

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En el portal de Transparencia municipal aparece con una percepción mensual cercana a los 172 mil pesos, una de las cifras altas entre los regidores, y ese dato se da en un contexto en el que ciudadanos isleños han exigido aclaraciones sobre el excedente de recaudación y los altos salarios del Cabildo. Cobrar una dieta elevada mientras la oposición carece de peso real para incidir en las decisiones del Ayuntamiento solo subraya la distancia entre la remuneración y la capacidad de influir.

El expediente de Karina Euán está limpio de escándalos mediáticos, denuncias penales, vinculaciones a proceso, acusaciones de corrupción, pero no se traduce en un capital político.

En un Cabildo donde la oposición panista es minoría, la capacidad de influir en las decisiones es limitada, por lo que su trabajo es escaso y no ha generado indicadores de gestión o logros que la posicionen como una figura con respaldo ciudadano medible.

Tampoco tiene proyectos emblemáticos, ni cifras de cobertura escolar o cultural atribuibles a su labor. No hay contrastes objetivos que permitan evaluar su desempeño, más allá del simple hecho de ocupar el cargo.

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La apuesta de un partido en desventaja

El PAN en Isla Mujeres enfrenta el reto de reconstruir una alternativa creíble frente a la hegemonía morenista. Euán Sánchez llega a esa conversación como regidora en funciones, sin el lastre de denuncias, pero también carente de un historial de resultados que permita evaluar su capacidad de Gobierno.

En un municipio con problemas estructurales de servicios públicos debido a la desatención de la administración actual, aspirar a la Alcaldía exige más que una comisión y una dieta elevada, demanda haber dejado huella, pero hasta ahora, la de Karina Euán Sánchez es muy delgada, una regiduría de minoría, una comisión sin logros documentados y un perfil que el partido proyecta hacia el 2027 más por necesidad de nombres, que por trayectoria demostrada.