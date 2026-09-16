EU mantiene a México en lista de países clave para tránsito y producción de drogas en 2027

Estados Unidos mantuvo a México dentro de la lista de países considerados como principales territorios de tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027, de acuerdo con la nueva determinación presidencial presentada ante el Congreso.

La clasificación contempla a 23 países y forma parte del mecanismo que utiliza Washington para identificar territorios cuya ubicación, actividad comercial u otras condiciones facilitan la producción o el traslado de sustancias que llegan al mercado estadounidense.

La inclusión de México no implica por sí sola que el gobierno mexicano haya incumplido sus compromisos internacionales contra el narcotráfico. La legislación estadounidense establece que factores geográficos, económicos y comerciales también influyen en esta designación. Ese mismo criterio apareció en la determinación correspondiente al año fiscal 2026.

¿Por qué Estados Unidos mantiene a México en su lista antidrogas?

La política estadounidense mantiene entre sus prioridades el combate al tráfico de fentanilo, precursores químicos y otras drogas sintéticas.

En el caso de México, Washington ha centrado parte de su estrategia en reducir la producción y el traslado de estas sustancias, además de combatir a las organizaciones criminales transnacionales vinculadas con el narcotráfico.

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La lista debe diferenciarse de otra clasificación prevista por las leyes de Estados Unidos: la de países que “fallaron demostrablemente” durante los 12 meses anteriores en el cumplimiento de sus compromisos internacionales contra las drogas.

En la determinación correspondiente al año fiscal 2026, México no apareció dentro de esa segunda categoría, aunque sí figuró entre los 23 principales países de tránsito o producción de drogas.

Bolivia y Colombia reciben un señalamiento adicional

Para el año fiscal 2027, Bolivia y Colombia aparecen bajo la categoría de países que, de acuerdo con Washington, “fallaron demostrablemente” en sus obligaciones internacionales de combate al narcotráfico.

La designación representa un nivel distinto dentro del sistema estadounidense y puede tener implicaciones para determinadas formas de asistencia, aunque la legislación contempla excepciones y decisiones relacionadas con los intereses nacionales de Estados Unidos.

En 2025, la administración de Donald Trump ya había incluido a Bolivia y Colombia, junto con Afganistán, Birmania y Venezuela, dentro de esta clasificación para el año fiscal 2026.

Trump reconoce el avance en la cooperación contra los carteles, pero insiste en que México debe hacer más contra las "organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio", dice en la Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de… — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) September 16, 2026

¿Qué cambia para Venezuela en la lista de Estados Unidos?

Venezuela permanece en la lista general de países relevantes para el tránsito o producción ilícita de drogas, pero deja de aparecer, de acuerdo con la nueva determinación, entre aquellos considerados como incumplidos en sus compromisos internacionales.

El cambio resulta relevante frente al documento del año fiscal 2026, cuando Venezuela sí fue incluida entre los cinco países señalados por “fallar demostrablemente”.

La clasificación vuelve a colocar a México dentro de la estrategia antidrogas de Washington, en momentos en que el tráfico de fentanilo, cocaína y drogas sintéticas mantiene un peso central en la agenda bilateral de seguridad.

IO