Detienen a cuatro hombres acusados de secuestrar y golpear a una persona en Playa del Carmen

La FGE Quintana Roo informa que los investigados son Cristian Alexis “N”, Jesús Manuel “N”, Román “N” y Vicente “N” acusados por privación ilegal de libertad cuatro sujetos fueron detenidos en Playa del Carmen por agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo, en perjuicio de una víctima de identidad reservada.

La Fiscalía informó a través de un video que los presuntos responsables del secuestro responden a los nombres de Cristian Alexis “N”, Jesús Manuel “N”, Román “N” y Vicente “N”, quienes don investigados por sucesos ocurridos el 9 de septiembre de este año cuando habrían ingresado al domicilio de la víctima, ubicado en una calle de terracería de la colonia irregular “Los Pájaros”.

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En el lugar, los cuatro sujetos presumiblemente retuvieron a la víctima, del sexo masculino, a quien habrían golpeado y exigido dinero producto de la venta de paneles solares para posteriormente dejarlo golpeado en un rincón de la vivienda, donde el hombre gritaba pidiendo auxilio.

En la zona, los gritos de la víctima alertaron a los vecinos y al percatarse de los hechos de inminente pidieron apoyo a las autoridades municipales a través del número de comunicaron al número de emergencias, donde reportaron que una persona pedía ayuda.

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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen acudieron al lugar, donde lograron la detención en flagrancia de los denunciados, a quienes los aseguraron y los pusieron a disposición de la Fiscalía.

En el término constitucional previsto, la Fiscalía informó que la autoridad correspondiente determinará la situación jurídica de Cristian Alexis “N”, Jesús Manuel “N”, Román “N” y Vicente “N”, por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de privación de la libertad agravada.